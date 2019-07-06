В Закарпатье сменился председатель ОГА

Новый председатель Закарпатской ОГА - Игорь Бондаренко Фото: Сергей Рэвер

Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

6 июля своим указом №491/2019 Глава государства освободил от должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана. На его место, следующим указом Зеленский назначил на должность председателя Закарпатской области предпринимателя Игоря Бондаренко.

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Игорь Бондаренко - успешный предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом.

6 июля на должность председателя Ивано-Франковской ОГА президент Украины Владимир Зеленский назначит Дениса шныряли.