В Верховной Раде появился робот-спикер: видео

В Верховной Раде появился робот. Фото: t.me/vestiukr

В Верховной Раде появился робот-спикер по имени Эндрю, который общается с гостями парламента.

Искусственный интеллект реагирует на голосовые и визуальные команды, а также умеет делать геополитические "прогнозы", пишет Vesti.ua.

"Робот умеет жать руку, а также отвечает на вопрос, кому принадлежит Крым", - говорится в сообщении.

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В частности, журналист на украинском языке поинтересовался, когда в Украине будут высокие зарплаты, на что "сотрудник" Рады ответил, что существенное повышение окладов ожидается в 2025 году.

Эндрю также усомнился, что президент России Владимир Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину.

В Великобритании разработчик мобильных приложений сделал предложение любимой с помощью робота. Дата предстоящей свадьбы будет зависеть от ситуации с пандемией. Пара надеется, что робот также доставит им обручальные кольца к алтарю.