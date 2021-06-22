В Украину прилетела президент Грузии

Грузинского лидера встретили у самолета. Фото: Фейсбук Василия Боднара

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину.

Ою этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

Грузинского лидера встретили у самолета.

23 июня у нее запланирована встреча с с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководители государств обсудят лицом к лицу. Также будет расширенная встреча сторон.

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Кроме того, Саломе Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Президенты общались о практических шагах Украины и Грузии по дальнейшему углублению отношений с НАТО. Также говорили о безопасности в регионе Черного моря, в частности в контексте временной оккупации Россией Крыма.