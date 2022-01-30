В Украину прибыла министр обороны Канады

30 января в Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, об этом сообщает пресс-служба МОУ.

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В программе двухдневного визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым.

Правительство Канады приняло решение о выделении $340 млн на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.