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понедельник, 16 сентября 2019 16:00

В Украине создадут Офис пациента

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В Украине создадут Офис пациента
Министерство здравоохранения возглавляет Зоряна Скалецкая. Фото: УНІАН

Министерство здравоохранения планирует создать Офис пациента. Об этом сообщила министр Зоряна Скалецкая в понедельник.

"Деятельность будет связана с тем, чтобы все обращения, все коммуникации совершались не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет и точка коммуникации, с которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения", - сказала она.

Приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Безопасность пациента - это когда есть права и они реализуются. Безопасность пациента обеспечивается организацией, когда в пределах больницы созданы все управленческие условия, когда врачи придерживаются всех требований. То есть безопасность пациента - это соблюдение всех стандартов и протоколов в системе. Это внутренние организационные вопросы и также это создание в целом по стране правил", - рассказала министр.

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Министр отметила, что есть перечень прав, которым будет уделяться особое внимание. Речь идет о праве на превентивность заболеваемости, доступность медицинской помощи и другие.

"Также это информированное согласие, право выбора, в том числе врача, методов профилактики, диагностики. Право на конфиденциальность, право защищенности. Право на уважение времени пациента (имеется в виду очередь на лечение или оперативное вмешательство). Право на помощь, соответствующую стандартам качества. Право на безопасность, на доступность современных технологий, в частности, это доступность инновационных лекарств. Право на устранение сильной боли, наиболее остро этот вопрос стоит для паллиативных пациентов. Также должно быть уделено максимальное внимание потребностям пациента. Право на жалобу, на возмещение убытков. Этот инструмент есть, но с ним нужно работать", - объяснила Скалецкая.

Работа над обеспечением таких прав продолжается, и некоторые решения возможно воплотить в ближайшее время, сказала министр.

Зоряна Скалецкая возглавила Министерство здравоохранения 20 августа.

Родилась во Львове. Окончила Киево-Могилянскую академию и Университет им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине. После Революции достоинства работала в экспертном объединении "Реанимационный пакет реформ". Возглавляла комиссию по реформированию системы здравоохранения при Минздраве.

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