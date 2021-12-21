В США признали право Украины быть членом НАТО

Псаки указала, что право Украины на членство в НАТО отвечает основам европейской безопасности. Фото: Pexels

США считают, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО и решения Альянса по расширению соответствуют основам европейской безопасности.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала спикер Белого дома Джен Псаки, передает "Укринформ".

"Видение президента и администрации США состоит в том, что право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности", - сказала она.

Псаки сказала, что Соединенные Штаты говорили об этом и раньше.

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"Мы поддерживаем стремление стран присоединяться к НАТО и выполнять конкретные требования. Относительно отношений НАТО с Украиной этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников по Альянсу", - отметила она.

Украина будет сама защищаться при вторжении России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.