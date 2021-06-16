В справедливость судов не верят 80% украинцев - опрос

Украинцы высказались "против" судебной системы. Фото: Укринформ

В справедливость судебной системы верят всего 10,5% опрошенных украинцев.

80% считают, что в суде выигрывают те, кто богаче, или влиятельная сторона, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

42,7% опрошенных не обращаются в суд, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение, около 4,5 млн граждан за последние два года могли обратиться в суд за защитой своих прав, однако решили этого избежать.

Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% — много денег.

Социсследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Согласно опросу, украинцы поставили Зеленскому четверку с натяжкой по 10-балльной шкале.