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четверг, 30 декабря 2021 19:40

В СНБО рассказали, сколько денег поступило благодаря санкциям против контрабандистов

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В СНБО рассказали, сколько денег поступило благодаря санкциям против контрабандистов
Данилов сказал, что это только начало и денег будет поступать больше. Фото: rnbo.gov.ua

После введения санкций Совета национальной безопасности и обороны против контрабандистов в государственный бюджет дополнительно поступило 71 млрд грн.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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"Шел речь на заседании СНБО о наших контрабандистах. На сегодняшний день мы уже с уверенностью можем сказать, что количество поступивших в бюджет денег после введения санкций — 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше. Но это только начало и останавливаться мы не собираемся", — сказал Данилов.

В международном аэропорту "Борисполь" украинец на теле вез шесть контрабандных смартфонов Apple.

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