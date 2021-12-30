В СНБО рассказали, сколько денег поступило благодаря санкциям против контрабандистов

После введения санкций Совета национальной безопасности и обороны против контрабандистов в государственный бюджет дополнительно поступило 71 млрд грн.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
"Шел речь на заседании СНБО о наших контрабандистах. На сегодняшний день мы уже с уверенностью можем сказать, что количество поступивших в бюджет денег после введения санкций — 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше. Но это только начало и останавливаться мы не собираемся", — сказал Данилов.
В международном аэропорту "Борисполь" украинец на теле вез шесть контрабандных смартфонов Apple.
Комментарии1