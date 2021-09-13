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В СНБО готовятся к созданию кибервойск

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В СНБО готовятся к созданию кибервойск
Кабмину поручили создать законопроект по созданию и функционированию кибервойск. Фото: slovoidilo

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание по созданию кибервойск Украины.

Во время совещания рассмотрели вопрос об объеме материально-технических ресурсов, необходимых для создания и обеспечения кибервойск. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Обсудили также финансирование, комплектование личного состава и основные задачи будущих украинских кибервойск.

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"Кабинету Министров поручили в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании и функционировании кибервойск", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по киберобороны государства, которое предусматривает создание кибервойск".

Соответствующее решение СНБО приняли с целью защиты суверенитета Украины, обеспечение его обороноспособности, предотвращение вооруженного конфликта и для сопротивления вооруженной агрессии в киберпространстве.

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