В "Слуге народа" заговорили об исключении Тищенко из фракции

Вопрос об исключении Николая Тищенко из фракции могут обсудить. Фото: Александр Кузьмин, УНИАН

На следующем заседании фракции "Слуга народа" могут рассмотреть вопрос об исключении нардепа Николая Тищенко из-за драки с депутатом Гео Лерос.

Об этом заявил нардеп Александр Качура.

"У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос (об исключении Тищенко. - Gazeta.ua) на следующем заседании фракции", - сказал Качура в эфире телеканала "Украина 24".

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По мнению нардепа, в драке виноват и Лерос.

"Парламентский комитет установит вину. Моя личная позиция по этому поводу: все-таки, давайте будем честными, нельзя и так действовать с точки зрения буквы закона, и когда выступают во время рассмотрения вопроса и озвучивают другие какие-то вещи, это тоже не предусмотрено регламентом", - добавил Качура.

9 сентября народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцов", для чего выманили их в Беларусь. Однако операцию сорвали по требованию руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявил редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.