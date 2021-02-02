В "Слуге народа" хотят исключить Дубинского из партии

На ближайшем заседании партии "Слуга народа" будет поставлен вопрос членства в ней депутата Александра Дубинского.
"В ближайшее время состоится собрание членов партии и этот вопрос также будет решаться", – сообщила депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "Свободы слова" на ICTV.
Верещук рассказала, что задавала вопрос о членстве Дубинского главе партии Александру Корниенко.
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Нагадаємо, раньше Дубинского голосованием выключили з фракции.
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