В штабе Вакарчука угощают салями и креветками

Более сотни человек находятся в выездном штабе партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Штаб расположился в концертном клубе "Stereo Plaza" по проспекту Валерия Лобановского в столице.

Для посетителей работает три зоны - конференц-зал, фуршет и лаунж-зона. Отдельно есть помещение для партийных функционеров, туда прессу не пускают.

В гастрономическом меню для посетителей - брускете, сырные шарики, ассорти салями (5 видов), прошутто, хумус, сырное ассорти, овощи, салат из креветками, филе белой рыбы, медальоны из телятины, куриное филе, овощи гриль. Из напитков - соки, минеральная вода, кофе.

Среди алкоголя будут подавать вино и шампанское.

В лаунж-зоне расположены мягкие посадочные места в виде партийной символики "Голоса". Играет рок и электронная музыка. На экране показывают цифры с явкой, интервью Святослава Вакарчука.

На входе рассказали, что в штабе аккредитовали 200 представителей СМИ.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей. По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17.86% избирателей.