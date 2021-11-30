В СБУ рассказали, как Россия атакует Украину

Россия атакует Украину через интернет. Фото: Укринформ

С территории России по Украине работает около семи тысяч сотрудников спецслужб.

Об этом сообщил руководитель Госдепартамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в программе "Свобода слова", передает Gazeta.ua

"В течение этого года нами было заблокировано 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет агитаторов. Было приостановлено около 20 ботоферм мощностью более 150 тысяч аккаунтов. Что это значит? Это якобы 150 тысяч человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и показывают оценку обществу тем.

В частности, была такая беспрецедентная операция по разоблачению хакерской группировки "Армагедон", которая непосредственно штатно находилась в ФСБ РФ и действовала с территории Крыма. Они проникали в объекты критической инфраструктуры государства, получали служебную, секретную информацию, которая дальше распространялась в выгодном свете интернет агитаторами через подконтольные телеграмм каналы", рассказал руководитель Госдепартамента кибербезопасности СБУ.

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Витюк считает, что внутриполитические распри только добавляют к внешней угрозе. "Это не служит на пользу нашему государству", сказал он.

На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. В то же время представитель президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия никогда не имела планов участвовать в госперевороте в Украине.