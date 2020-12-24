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четверг, 24 декабря 2020 17:19

В Раду внесли альтернативный законопроект о заключении за ложь в декларациях

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В Раду внесли альтернативный законопроект о заключении за ложь в декларациях
Законопроект исправляет недостатки компромиссного закона о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Фото: "УНИАН"

Фракция "Голос" внесла в Верховную Раду законопроект о возвращении в законодательство нормы о лишении свободы за недостоверное декларирование.

Самое суровое наказание предусмотрено как за умышленное недостоверное декларирование на сумму свыше 4,5 млн грн, так и за умышленное недекларирование, сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Президент Владимир Зеленский, несмотря на свои громкие заявления о том, что коррупционеров надо сажать, несмотря на манипулятивные опросы во время выборов, где он спрашивал, нужно ли коррупционеров сажать пожизненно, подписал закон, который, фактически, дает возможность избежать любой ответственности за ложь в декларациях почти на 9 миллионов гривен. Это, на минутку, цена 2 мерседесов экстра-класса. У того, кто скрыл такую информацию, у чиновника, который имеет основания скрывать владение такими двумя автомобилями, достаточно широкий выбор для избежания ответственности. Во-первых, это действенное раскаяние: признал вину, признал, что это была ошибка, покаялся - и наш самый гуманный суд в мире избавит от любой ответственности. Во-вторых, небольшой штраф - 51 тысяча гривен, который не составляет, фактически, и 10 процентов от скрытой коррупционером суммы", - сказал он.

Законопроект исправляет недостатки компромиссного закона о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он добавляет недостоверное декларирование и не предоставление декларации в перечне коррупционных правонарушений в Уголовном кодексе и предусматривает более строгие санкции за них - до 2 лет лишения свободы.

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15 декабря Верховная Рада восстановила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного Суда Украины об отмене ответственности за ложь в декларации.

В то же время Венецианская комиссия советует Верховной Раде внести изменения в закон о Конституционном суде Украины.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.

23 декабря соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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