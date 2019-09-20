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пятница, 20 сентября 2019 14:40

В Раде устроили спецоперацию – Арахамия

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В Раде устроили спецоперацию – Арахамия
С антикоррупционным законом в парламент специально внесли смуту, говорит председатель фракции "Слуги народа". Фото: rbc.ua

Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформируя многих народных депутатов.

Так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал не поддержанные Верховной Радой законопроекта о предоставлении разрешения на "прослушку" Национальном антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований, пишет "УНІАН".

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали многие депутаты. Потому что это касалось лично их. Затем мы сегодня на собрании фракции это продискутировали и оказалось, что это просто была спецоперация, информационная психологическая спецоперация", - сказал он.

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На вопрос, есть ли у "Слуге народа" противники этого законопроекта, Арахамия заверил, что нет.

"Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы. Они говорят: Да, мы извиняемся, что так случилось", - сказал нардеп.

На уточнение, какая норма в законопроекте стала камнем преткновения, председатель фракции ответил:

"То, что правоохранительные органы могут открывать уголовные дела, если они есть, и прослушивать депутатов. А почему нет? Почему вас можно прослушивать, а меня нельзя? Тогда это депутатская неприкосновенность, просто она возвращается. Но для чего тогда вы говорили на все камеры две недели назад, что вы отменили что-то?" - объяснил Арахамия.

Также он заявил: фракция самостоятельно сможет принять данный закон, даже если все будут против него.

19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушивание чиновников. Его отправили на доработку.

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