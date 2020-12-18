В Раде требуют уволить Шкарлета на 2-й день после назначения

Партия "Голос" также потребует повторного переголосования. Фото: "УНИАН".

"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить спикера ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

Нардеп от "ЕС" Владимир Арьев в Facebook заявил, что Шкарлет - нелегитимный министр, поскольку двое депутатов из ОПЗЖ - Виктор Медведчук и Григорий Суркис, которые "проголосовали" за его назначение, физически отсутствовали в зале ВР в момент голосования.

Партия "Голос" также напишет на имя спикера заявление о нарушении во время голосования за назначение Шкарлета министром и потребует повторного переголосования. О чем депутат партии Инна Совсун заявила в Facebook. По ее словам, на табло с поименным голосованием видно, что проголосовали 8 депутатов ОПЗЖ, которых в это время не было в зале заседаний. Депутат опубликовала соответствующие фото.

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В четверг, 17 декабря, Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовало минимальное количество депутатов - 20 из фракции ОПЗЖ и 171 из "Слуги народа". Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Учился в Киевском политехническом институте. 9 лет был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета им. академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета. Осенью Шкарлета обвинили в плагиате. Поводом стала его статья 2007-го "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий", на одной из которых базируется диссертация. 11 сентября этический комитет НАОКВО признал плагиат в работах Шкарлета. Наличие плагиата в работах подтвердили также иностранные эксперты.