В Раде рассмотрят назначение еще одного министра и неотложный законопроект Зеленского

Нардепы рассмотрят проект Закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Фото: Facebook

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 18 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект подан Владимиром Зеленским как неотложный о деятельности Верховного Суда.

Речь идет о проекте Закона №3711 о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые ЗУ относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня.

Парламентарии также рассмотрят назначение Юлии Лапутиной Министром по делам ветеранов Украины.

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Во втором чтении нардепы рассмотрят проект Закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

В повестке дня парламентариев также внесены проекты Закона № 4423, 4423-1, 4423-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по дополнительной поддержки бизнеса в связи с усилением карантинных мероприятий ".

Рада в 1-м чтении приняла законопроект по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Его на заседании ВР проголосовали 269 нардепов.