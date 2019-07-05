В Раде подсчитали голоса за новый Избирательный кодекс

По подсчетам спикера, 240 народных депутатов точно будут голосовать за новый Избирательный кодекс. Фото: Hubs.ua

Верховной Раде хватит голосов для принятия закона об Избирательном кодексе по открытым спискам.

Такое мнение высказал спикер Андрей Парубий на итоговой пресс-конференции 5 июля.

По плану, голосование за новый Избирательный кодекс состоится в четверг, 11 июля, около 11:00.

"Предварительно в поддержку этого законопроекта дали подтверждение и "Блок Петра Порошенко", и "Народный фронт", и Радикальная партия, и "Самопомич". Очень рассчитываю на поддержку и "Батькивщины". Предварительно могу сказать, что голосов достаточно, чтобы его принять", - сказал Парубий.

По подсчетам спикера, 240 народных депутатов точно будут голосовать за новый Избирательный кодекс.

Кроме кодекса об открытых списках, в тот день я буду предлагать еще принять закон о заложниках, о капелланах. Мы его приняли в первом чтении. Договорились принять правку к закону о разрешении солнечных батарей", - добавил Парубий.

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Верховная Рада рассмотрела 3640 поправок к новому Избирательному кодексу из 4568. Его рассматривают с 6 июня. Следующая неделя - последняя пленарная перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 21 июля.