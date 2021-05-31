В Раде побили антирекорд

Больше всего не голосуют ОПЗЖ. Фото: Reuters

21 народный депутат не проголосовал в мае ни разу. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Среди них Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Федор Христенко, Сергей Ларин, Илья Кива с ОПЗЖ, Антон Яценко из "Батькивщины".

Официально отсутствовали и, соответственно, не голосовали Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Тарас Козак с ОПЗЖ, Александр Абдуллин, Константин Бондарев, Сергей Соболев из "Батькивщины", Юлия Гришина, Александр Куницкий, Евгений Шевченко от "Слуги народа".

Участие в 100% голосований Рады приняли только 10 народных депутатов.

Активнее всех голосовали депутаты "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса".

В среднем депутаты "СН" приняли участие в 85% голосований, "ЕС" и "Голоса" - 81%.

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Депутаты группы "Доверие" приняли участие в 73% голосований, "Батькивщины" - 54%, "Партии "За будущее" - 52%, ОПЗЖ - 33%.

"По сравнению с предыдущими месяцами, в мае количество депутатов, которые не голосовали, удвоилось.

Если в феврале ни разу за месяц не голосовали семь депутатов, а в марте-апреле - по 10, то в мае - 21, что является антирекордом за последнее время.

Отдельные парламентарии фактически безответственно относятся к депутатским обязанностям, систематически игнорируя голосования Верховной Рады", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

В Верховной Раде работают 421 народный депутат. 244 - "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали 29 августа 2019-го.