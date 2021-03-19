В Раде обсудили куртку Степанова за 620 тыс.

Степанов не ответил на вопрос нардепа о куртке за 620 тыс. Фото: пресс-служба МОЗ

В парламенте произошла словесная перепалка между министром здравоохранения Максимом Степановым и внефракционным нардепом Гео Леросом. Нардеп обвинил министра в покупке куртки за 620 тыс. грн во время часа вопросов к правительству.

"Когда в Украине сотни украинцев погибают через Covid-19, вы 2 недели назад купили себе куртку за 620 тысяч. Каково оно, тепло в ней или нет?" - сказал Гео Лерос. И добавил, что министр "олицетворяет ходячий фейк", но в распространении фейков обвиняет депутатов из "Европейской солидарности" и "Голоса".

В ответ министр сказал, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопросы. В то же время Степанов призвал нардепа от распространения различных фейков, ведь "от количества мифов о вакцинации и ковида зависит жизнь конкретных людей". "Подумайте о количестве украинцев, которые погибнут через ваши действия", - обратился к нему министр.

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Обращение к Степанову Лерос опубликовал на странице в Facebook.

В сентябре и октябре 2020-го ГП "Медицинские закупки" приобрело 200 аппаратов ИВЛ Brightfield S1500 по 420 тыс. грн за каждый. Максим Степанов - 3-й министр здравоохранения в команде президента Владимира Зеленского. 30 марта прошлого года Верховная Рада со 2-й попытки проголосовала за его назначение. До этого руководил Одесской ОГА.