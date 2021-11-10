В приложении "Дія" планируют сделать доступными виды на жительство и изменение регистрации

Правительство утвердило экспериментальный проект по расширению возможностей приложения. Фото: "Дія"

В приложении "Дія" планируют сделать доступными виды на временное и постоянное жительство и регистрацию места жительства онлайн для граждан с паспортами в форме книги.

Правительство утвердило экспериментальный проект по изменению прописки через портал "Дія", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Эта услуга уже доступна людям с паспортом в форме ID-карты.

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Иностранцы и лица без гражданства смогут получить в приложении вид на временное или постоянное проживание.

Министерство цифровой трансформации до 15 ноября планирует открыть более 100 центров поддержки "Дія". В центрах будут консультировать граждан. Будут помогать людям создавать Covid-сертификаты.