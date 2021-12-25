В правлении Укрзализныци произошли изменения

Кабмин продлил полномочия главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина. Фото: УЗ

Кабинет Министров изменил состав правления "Укрзализныци".

В частности, прекратил полномочия члена правления Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий. Об этом говорится в постановлении №1368.

Госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Почтарева уполномочили на подписание контракта с главой компании Александром Камышиным, а Камышина как главу компании – с членами правления.

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Также правительство на период до формирования нового правления, но не более чем до 31 марта 2021 года, постановило избрать и назначить с 1 января 2022 года членами правления "УЗ" Павла Цубера и Евгения Шрамко.

23 декабря Кабинет министров продлил полномочия главы "Укрзализныци" Александра Камышина.

17 декабря Временная следственная комиссия Верховной Рады решила обратиться в Кабинет Министров с просьбой не продлевать контракт с председателем правления "Укрзализныци" Александром Камышиным. Об этом ВСК отметила в своем письме премьер-министру Денису Шмигалю от 20 декабря. Кабмин продлил контракт с Камышиным на период до формирования нового правления АО "УЗ". Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление по его освобождению от этих обязанностей – заявление удовлетворили, а его преемником стал эксменеджер в холдинге SCM Рината Ахметова Александр Камышин. Совет нацбезопасности выносил вопросы Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии к избранию председателя правления и формированию полноценных органов управления общества через критическое состояние предприятия. По итогам 10 месяцев 2021 года "Укрзалізниця" получила 113,5 млн грн чистой прибыли. В 2020 году Укрзализныця получила 12 миллиардов убытка.