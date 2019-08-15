В посольстве США прокомментировали влияние Коломойского на Зеленского

"Коломойский - один из немногих представителей крупного бизнеса, у которых есть и экономические активы, и телекомпании", - Тейлор. ФОТО: УНИАН

Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор не знает о влиянии олигарха Игоря Коломойского ни на один из решений президента Владимира Зеленского.

Так влияние олигарха на украинскую политику он прокомментировал в интервью "Европейской правде".

"Коломойский - один из немногих представителей крупного бизнеса, у которых есть и экономические активы, и телекомпании. Он - один из тех, кого вы часто называют олигархами. Я вижу, что в Украине распространено стремление ограничить их влияние. Есть те, кого беспокоит, что эти олигархи имеют слишком много влияния, они влияют на телеэфир, на энергетику и пр. (...) Мне не известно о какой признак того, что какое-то из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского ", - сказал дипломат.

На вопрос, проводит ли ФБР расследование против Коломойского Тейлор ответил, что не может это комментировать.

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В начале апреля СМИ сообщили, что Федеральное бюро расследований США открыло дело против олигарха Игоря Коломойского о возможных финансовых преступлениях, включая отмыванием средств. Миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в мае в Украине, рассказал о контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.