В посольстве США отреагировали на обстрел машины Шефира

Неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Фото: УП

Посольство США в Украине осудило нападение на первого помощника президента Сергея Шефира.

"Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления", говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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Сам Зеленский считает нападение на Шефира ценой изменений в государстве и реформ. "На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - сказал он во время выступления на Генассамблее ООН.

Утром 22 сентября обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Это произошло по дороге между селами Лисныки и Ходосивка в Киевской области. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. Ранили водителя. Офис президента связал покушение на Шефира с деолигархизацией.