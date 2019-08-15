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четверг, 15 августа 2019 12:42

В посольстве США назвали ключевую реформу для Украины

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В посольстве США назвали ключевую реформу для Украины
"Судам должны доверять", - Тейлор. ФОТО: U.S. Institute of Peace

Ключевой реформой для Украины является реформа системы правосудия.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" выразил Уильям Тейлор, глава посольства США в Украине.

"Нужны новые судьи, новый уровень их квалификации. Судам должны доверять украинские граждане, а это возможно только если решения будут объективными, основанными на праве, а не на деньгах", - сказал он.

На второе место Тейлор ставит земельную реформу.

"Более десяти лет назад, когда я был послом, мы так же говорили о земельной реформе! Это не будет простым решением, но оно нужно! Это поможет росту экономики, что означает и новые рабочие места, и рост доходов".

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По словам президента Владимира Зеленского, земельную реформу в Украине проведут 2019-го, а рынок земли откроют в 2020.

Сейчас в Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.

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Дата
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