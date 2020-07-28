В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минздрава

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 558
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 405
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 954
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 783
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4383
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2331
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
2
12
6
4
19
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Видео
Все видео
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 405
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 441
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5337
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 891
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
вторник, 28 июля 2020 12:14

В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минздрава

  Комментировать
В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минздрава
Четверть депутатов ВР хотят уволить М. Степанова. Фото: faceboo


На сайте Верховной Рады появилось постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
Документ передали на рассмотрение руководства 27 июля.


Инициатором постановления выступила партия "Голос". Такую инициативу поддержали 96 депутатов из разных фракций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация


Член фракции Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишин прокомментировала это постановление:

"За неполные четыре месяца в должности министр здравоохранения Степанов сделал очень много. Настолько, что нам надо как можно быстрее спасать и врачей, и пациентов от его" достижений ". До сих пор не введен масштабное тестирование на коронавирус, а количество заболевших уже перевалило за тысячи человек в день. Жизненно необходимые закупки для больниц продолжают делать волонтеры, тогда как Минздрав закупил костюмы по цене, почти вдвое превышающей рыночную. "

Почти 67% пациентов не получают экстренную медицинскую помощь вовремя.

Об этом на брифинге сообщили министр здравоохранения Максим Степанов и заместитель Ирина Садовьяк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минздрава». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

День святого Владимира: что можно и нельзя делать этого дня

Солдатам запретили отступать

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 23958
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 12681
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 11790
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 9405
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 6579
Политика
Депутат из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Депутат из "Слуги народа" заболел коронавирусом Просмотров: 135
Оппонентка Лукашенко на выборах назвала Крым "фактически - российским"
Оппонентка Лукашенко на выборах назвала Крым "фактически - российским" Просмотров: 612
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе 2 Просмотров: 72
Резников заявил, что говорить о срыве перемирия боевиками еще рано
Резников заявил, что говорить о срыве перемирия боевиками еще рано 1 Просмотров: 324
Сайт Зеленского возобновил работу после сбоя
Сайт Зеленского возобновил работу после сбоя Просмотров: 81
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
6
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Голосов: 17285
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua