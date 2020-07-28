В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минздрава

Четверть депутатов ВР хотят уволить М. Степанова. Фото: faceboo



На сайте Верховной Рады появилось постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Документ передали на рассмотрение руководства 27 июля.



Инициатором постановления выступила партия "Голос". Такую инициативу поддержали 96 депутатов из разных фракций.

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Член фракции Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишин прокомментировала это постановление:

"За неполные четыре месяца в должности министр здравоохранения Степанов сделал очень много. Настолько, что нам надо как можно быстрее спасать и врачей, и пациентов от его" достижений ". До сих пор не введен масштабное тестирование на коронавирус, а количество заболевших уже перевалило за тысячи человек в день. Жизненно необходимые закупки для больниц продолжают делать волонтеры, тогда как Минздрав закупил костюмы по цене, почти вдвое превышающей рыночную. "

Почти 67% пациентов не получают экстренную медицинскую помощь вовремя. Об этом на брифинге сообщили министр здравоохранения Максим Степанов и заместитель Ирина Садовьяк.