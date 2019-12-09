В Париже договорились о дате следующего саммита

На следующей встрече "четверка" планирует обсудить выборы на Донбассе

Следующая встреча "нормандских лидеров" состоится через 4 месяца.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам "нормандского саммита".

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" четыре месяца", - сказал Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что к переговорам в апреле нужно согласовать вопрос выборов на Донбассе.

"Нам нужно поручить министрам иностранных дел и советникам согласовать политические условия и условия безопасности для того, чтобы через четыре месяца договориться до конца обо всех предпосылках для проведения местных выборов", - сказал Макрона.

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9 декабря в Париже пршли переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В последний раз "нормандская четверка" собиралась в октябре 2016-го.