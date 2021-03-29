В округе Вирастюка пересчитывают голоса

На четырех участках в Ивано-Франковской области пересчитают голоса. Фото: Укринформ

4 участковые избирательные комиссии в одномандатном избирательном округе №87 Ивано-Франковской области должны пересчитать голоса.

Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook во время включения.

"В 87-м округе 73 из 117 избирательных участков пока не сдали избирательную документацию, протоколы. Соответственно данные, которые публикуются на сайте ЦИК или в публичной плоскости, не являются точными и конечными. 4 участка отправлены на повторный пересчет голосов, что связано с нарушением процедуры или опечатывания избирательной документации, или жалоб со стороны субъектов избирательного процесса", - отметила она.

По состоянию на 13:45 понедельника в округе посчитано 37,6% протоколов УИК, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

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Лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с результатом 34,45%. На 2-м месте - Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" с 27,61%, на 3-м - Александр Шевченко из партии "За будущее" с 27,6%.

28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой области и №87 на Ивано-Франковщине. На 50-м округе победил кандидат от партии "Порядок" Андрей Аксенов.