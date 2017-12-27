В ОБСЕ прокомментировали обмен заложников

Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия - Карин Кнайсль

Необходимо наращивать импульс по обмену заложниками для достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании кризиса на Донбассе.

Такую совместное заявление сделали действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Разрешение таком значительном количестве людей, которые прошли с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и православного Рождества - это очень хорошая событие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - заявила Кнайсль.

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Генсек организации Гремингер в свою очередь подчеркнул, что такие поэтапные шаги, как сегодняшний, могут принести значительные ощутимые результаты. Он также обратил внимание на то, что "такой прогресс является результатом неустанной работы Трехсторонней контактной группы и демонстрирует важность этого формата".

Оба дипломата заключили, что сегодняшний обмен пленными, вместе с меньшим количеством нарушений режима прекращения огня в течение последних нескольких дней, является шагом вперед.

27 декабря состоялся обмен заложниками между официальным Киевом и представителями так называемых ДНР и ЛНР. В общем освободили 74 украинцы. Зато со стороны Украины было передано 238 граждан.