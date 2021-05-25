В обход Беларуси: авиакомпаниям предлагают летать через Украину

Приоритетом Мининфраструктуры является безопасность пассажиров и авиации. Фото: Reuters

В Кабмине готовы оказать поддержку государственным и частным компаниям, которые прекратили или ограничили авиационное сообщение с Беларусью.

Маршруты предлагают перестроить через воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова.

"Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий строго в соответствии с международным и национальным законодательством", - заявил Кубраков.

По его словам, приоритетом Мининфраструктуры является безопасность пассажиров и авиации.

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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича. Литва стала первой страной ЕС, которая запретила авиарейсы через Беларусь. С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник.