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вторник, 25 мая 2021 13:42

В обход Беларуси: авиакомпаниям предлагают летать через Украину

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В обход Беларуси: авиакомпаниям предлагают летать через Украину
Приоритетом Мининфраструктуры является безопасность пассажиров и авиации. Фото: Reuters

В Кабмине готовы оказать поддержку государственным и частным компаниям, которые прекратили или ограничили авиационное сообщение с Беларусью.

Маршруты предлагают перестроить через воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова.

"Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий строго в соответствии с международным и национальным законодательством", - заявил Кубраков.

По его словам, приоритетом Мининфраструктуры является безопасность пассажиров и авиации.

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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.

После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.

Литва стала первой страной ЕС, которая запретила авиарейсы через Беларусь.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник.

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