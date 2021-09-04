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суббота, 04 сентября 2021 00:29

В Минюсте предлагают "сузить" механизм люстрации

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В Минюсте предлагают &quot;сузить&quot; механизм люстрации
Предлагают поменять подход к люстрации. Фото: РБК

Министр юстиции Денис Малюська считает, что механизм люстрации в Украине необходимо сохранить, но стоит сфокусироваться на критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения.

Он напомнил, что в Восточной Европе люстрация применялась "после этапа коммунистической эры, соответственно, чтобы очистить госорганы от сотрудников спецслужб, от коммунистов и запустить новую волну людей", он сказал в интервью "Радио НВ".

"У нас другая история была. Опять же, на это обращал внимание Европейский суд по правам человека, так как в принципе были не только подданные под люстрацию команда Януковича или его близкое окружение, но и многие чиновники среднего звена и опять же коммунисты. И Европейский суд по правам человека обращал внимание: а вы что-то немного поздновато решили коммунистов люстрировать Посему уже переход от коммунизма к рыночной экономике он уже случился давно... и вы издеваетесь больше над людьми, чем реально применяете необходимые вам механизмы, то есть вы хватили через край ", - сказал Малюська.

Он отметил, что это "констатировано Европейским судом по правам человека".

"То есть нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать, он разработан, но тем не менее, этот вопрос очень горячо. Нет еще компромисса ни в парламенте, ни с точки зрения экспертов ", - сказал Малюська.

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Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "О очистки власти" (люстрации). Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенного законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

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