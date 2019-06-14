В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в войне с российским агрессором на Донбассе.

Церемония состоялась в Зале памяти в Министерстве обороны, сообщает сайт главы государства.

Там присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны и начальник Генерального штаба.

Зачитали имена 49 воинов, 14 июня 2014-го погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у Луганска. Также почтили 5-х воинов, погибших в этот день в разные годы войны, - отдали жизни, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Подвиг каждого защитника почтили ударом в колокол и залпами из оружия военнослужащие роты почетного караула.

После возложили цветы к Памятному колоколу.

В Зале памяти военнослужащие в присутствии президента перевернули страницу Книги памяти на 14 июня, где указаны имена героев, погибших в этот день.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины. За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.