В Киеве под Офис президента автобусами массово стягивают силовиков

Алексей Гончаренко. Telegram

В Киеве на Банковую под Офис президента свозят силовиков. Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

По словам политика, на Банковую стягивают силовиков автобусами и вроде бы чего-то ждут. Причина таких действий пока неизвестна.

19 января Печерский райсуд Киева объявит пятому президенту Петру Порошенко решение о мере пресечения. Сторонники Порошенко собираются на массовую акцию перед судом.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину и сразу уехал в Печерский суд. Судебное заседание по избранию меры пресечения Порошенко длилось целый день. В 17:40 судья пошел в совещательную комнату. Прокуроры и сторона защиты вернулись только после 19:00. Судья Алексей Соколов вошел в зал только после 22:30.

По результатам заседания следственный судья не объявил решение по делу. Заседание перенесли на 19 января в 14:00.