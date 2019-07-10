В Киеве напали на нардепа Березу

Береза проводит встречи с избирателями. Фото: facebook.com/borislav.bereza

Внефракционному народному депутату Бориславу Березе из баллончика прыснули в лицо.

Инцидент произошел 9 июля, передает пресс-служб МВД.

"В столице во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо народного депутата слезоточивый газ. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель.

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 4-х до 7-ми лет лишения свободы", - сообщили в МВД.

Эту информацию подтвердил и сам Береза. Сегодня он уже присутствовал на пленарном заседании парламента.

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Народный депутат Борислав Береза баллотируется в Верховную Раду по 213-му мажоритарному округу на Троещине. Выборы намечены на 21 июля.