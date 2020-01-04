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суббота, 04 января 2020 15:59

В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились

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В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
Хакамада называла Путина "победителем" и поддержала аннексию Крыма.

После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, поддержавшая аннексию Крыма и предлагавшая "выкупить" полуостров у Украины.

О визите сообщается на странице Facebook компании, которая организовывает мероприятие.

Отмечается, что выступление Хакамады состоится 27 февраля в Дворце спорта в рамках DreamBIG Forum, организованном основателем строительной компании Артуром Мхитаряном.

Весной 2014 года во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Хакамада назвала его "победителем", поскольку он "сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму". Заявляла, что Крым "всегда нуждался в русской самоидентификации", напоминает LB.ua

Также она предлагала "выкупить" Крым у Украины, чтобы избежать санкций ЕС и США.

На анонсированный приезд отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения. Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину. Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров в Facebook.

В сети пишут критические комментарии.

"Да капец, что ж сюда весь парашистский сброд попер то?!!!"

"Нехай добиваються звільнення від окупації наших територій разом з Кримом, якщо хочуть сюди їздити коли небудь. Але не зараз"

"С таким успехом, к нам "в гости" скоро приедет Путин со Скабеевой".

"Не выступит. Требуем срочной отмены выступления врага Украины и извинения от компании Taryan Group", - заявил журналист Айдер Муждабаев.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли более 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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Дата
04
января

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