В Харькове к офису "ОПЗЖ" прикрепили гранату

В Харькове неизвестные облили офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" кума президента РФ Виктора Медведчука красной краской и прикрепили к входу гранату.

3 декабря около 9:15 в полицию поступило сообщение о том, что к ручке входной двери приемной народного депутата примотано предмет, похожий на гранату, сообщили в полиции.

На месте полицейские обнаружили учебную гранату со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней.

Сейчас решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу.

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