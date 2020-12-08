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вторник, 08 декабря 2020 11:17

В Харькове атаковали офис партии Медведчука
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В центральной части Харькова неизвестные повредили вывески на партийном офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщается в Telegram-канале харьковской организации "Фрайкор".

"Подготовка ОПЗЖ до первого заседания городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что коллаборантам не место во власти на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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На фото, которые прикреплены к сообщению, можно увидеть, что табличка общественной приемной ОПЗЖ, размещенная на фасаде здания, залита красной краской. Также красным залит пол подъезда офиса ОПЗЖ.

На выборах городского головы Кривого Рога выиграл представитель "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов.

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