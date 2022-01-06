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четверг, 06 января 2022 04:35

В Госдепе США пообещали военную помощь Украине в ближайшие дни

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В Госдепе США пообещали военную помощь Украине в ближайшие дни
Блинкен пообещал Украине вооружение. Фото: Reuters

Администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшие месяцы и недели продолжить оказание военной помощи Украине.

"Это произойдет в ближайшие месяцы и недели", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен отметил, что речь идет исключительно о поставках, которые "помогут Украине защищаться".

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал не ждать от нового правительства ФРГ изменения позиции по поставке оружия украинцам. Сейчас на стороне Украины входящая в коалицию "Партия зеленых". Но и она придерживается консервативного подхода к поставке вооружения.

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