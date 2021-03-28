В двух областях состоятся довыборы в Раду

В двух округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях в воскресенье, 28 марта, состоятся довыборы в Верховную Раду.

Голосование будет проходить на 112 избирательных участках в 50-м округе и на 117 участках в 87-м округе. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что в округе №50 в Донецкой области голосование состоится среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных), включая часть Краматорского района и часть Покровского района;

В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование состоится на 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных), включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование пройдет среди 14 кандидатов.

Результаты промежуточных выборов в Раду должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно. ЦИК напоминает, что избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00. В ЦИК напомнили, что в ночь на 28 марта Украина переходит на летнее время - в 3.00 стрелки часов переведут на час вперед.

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Довыборы в парламент по одномандатным избирательным округам №50 и №87 состоятся 28 марта 2021 года. Их организуют из-за того, что народные депутаты, избранные в этих округах, сложили депутатские полномочия после избрания их мэрами городов. Так, по 50-му округу нардепа Руслана Требушкина избрали мэром Покровска Донецкой области. В 87-м округе мэром Надворной Ивано-Франковской области выбрали нардепа Зиновия Андрийовича.