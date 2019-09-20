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пятница, 20 сентября 2019 10:49

В ЦПК назвали первый зашквар "слуг народа"

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В ЦПК назвали первый зашквар &quot;слуг народа&quot;
Без принятия президентского законопроекта №1009 снятия депутатской неприкосновенности будет заблокированым, - Шабунин. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин назвал голосование 44 депутатов "Слуги народа" против закопроекта, который позволяет прослушивать депутатов, их первым "зашкваром".

Такую оценку он сделал в блоге на "Украинской правде".

Шабунин указал, что без принятия президентского законопроекта №1009 снятие депутатской неприкосновенности будет заблокировано.

Депутаты уже исключили из Конституции норму относительно своего иммунитета, но в Уголовно-процессуальном кодексе и законе "О статусе народного депутата Украины" есть нормы, которые требуют разрешения парламента на прослушивание или обыска депутата. То есть при наличии этих норм в законодательстве изменения в Конституцию могут не позволить расследовать деятельность нардепов.

"А как их расследовать, если для следственных действий по ним все равно нужно разрешение Рады? А если нельзя нормально расследовать, то до вручения подозрения и задержания даже не дойдет. И что толку, что подозрение сейчас можно без разрешения Рады вручить, если собрать для нее доказательства и дальше будет почти невозможно?!" - написал Шабунин.

"Так вот, похоже, что часть "слуг народа" очень хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность. Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную "прослушку" и отменить "поправку Лозового", - пишет он

19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушивание чиновников. Его отправили на доработку.

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