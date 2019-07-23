В ЦИК привезли первые протоколы с печатями

В Киев привезли первые протоколы. Фото: ТСН.

В Центральную избирательную комиссию поступили первые протоколы с мокрыми печатями. Их привезли из ОИК №146 из Кременчуга.

Члены ОИК провели последнее заседание в 20:30. А в 4 утра сложились и выехали из Кременчуга, в Киев они приехали в 8 утра и час ждали, когда откроется ЦИК, передает корреспондент "ТСН".

Вторая ОИК, которая сдала протоколы с мокрыми печатями - №45 из Донбасса. У них было 32 участка, 32,5 тыс избирателей. Члены ОИК выехали в 8 вечера и уже в 6 утра прибыли в Киев. Третья ОИК, сдавший протоколы были из Киева, № 213.

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Европейский Союз, ссылаясь на оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, признал выборы, прошедшие в Украине 21 июля, конкурентными и демократическими, и одновременно посоветовал устранить выявленные во время их проведения недостатки перед началом следующего избирательного цикла.