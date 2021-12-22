В Чернигове за месяц провели в 5 раз больше обысков, чем за 6 предыдущих лет - Атрошенко

Давление на несогласных – это "политический бумеранг", который может вернуться к тем, кто его запускает. Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в Facebook, комментируя массовые обыски на коммунальных предприятиях Чернигова.

"В Чернигове отличные парки и дороги, но ваш мэр много говорит". Эта фраза звучит от "масок-шоу" во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану "слугой" офиса президента. Потому что служу своим избирателям и своему родному городу", – отметил Атрошенко.

Мэр Чернигова считает, что повышенное внимание правоохранителей к городу объясняется желанием центральных властей избавиться от независимого мэра накануне выборов в 206-м округе.

"Да, говорю. Говорю, что кому-то мозолит, что Черниговом руководит независимый мэр, избранный людьми. Что Атрошенко выполняет обязательства перед избирателями, а не "обязы" перед ОПУ. Прямо говорю, что в родном президенту регионе города из государственных фондов получают миллиарды, а неродной Чернигов получает ноль. Заявляю, что власти перекладывают ответственность за решение проблем с тарифами на местное самоуправление. Говорю о попытках отстранить Атрошенко от избирательного процесса в 206-м округе и о том, что "слуги" уже готовят на округ своего "парашютиста". Послушного, "на 100% своего человека". За эти слова и получил 55 обысков. И думаю, это еще не конец", – подчеркнул Атрошенко.

Он привел статистику обысков, количество которых увеличились в несколько раз.

"Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова прошло 55 обысков. А за 6 предыдущих лет всего 11. Еще раз: за месяц у нас было обысков в 5 раз больше, чем за 6 предыдущих лет. Заказчики известны. А их мотивы: простые, прогнозируемые, политические", – написал Атрошенко.