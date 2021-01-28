В акваторию Черного моря вошел еще один эсминец США

Эсминец США зашел в Черное море. Фото: Корреспондент

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78) вошел в акваторию Черного моря.

Эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.

"USS Porter направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США USNS Laramie, который обеспечит корабли топливом и всеми необходимыми припасами, чтобы они не заходили в порты.

Корабли ВМС США регулярно выполняют задания для поддержки своих союзников по НАТО и партнеров в регионе.

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Это уже второй эсминец США, который зашел в Черное море за последние дни. Так, 23 января в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), который способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.