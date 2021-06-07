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понедельник, 07 июня 2021 13:27

В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура

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В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
Фамилии подозреваемого прокуратура не называет. Фото: "Радіо Свобода"

Бывшему чиновнику Администрации президента сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом написал Офис генерального прокурора в понедельник.

Фамилии лица не называют.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, который работал в АП, а в дальнейшем - в СНБО, имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения.

Чиновник собирал сведения в области экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.

Тем временем СБУ, которое ведет расследование, сообщает: чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.

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2017 года СБУ задержала переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана - Станислава Ежова. Он оказался российским шпионом, передавал российским кураторам информацию о деятельности правительства.

В прошлом году осужденного за госизмену переводчика выдали РФ в рамках обмена.

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Дата
07
июня

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