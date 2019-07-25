В 5 округах могут пересчитать голоса — ОПОРА

Речь идет об округах в Закарпатье, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской. ФОТО: УНИАН

В пяти округах могут пересчитать голоса на внеочередных парламентских выборах.

Об этом на своей странице сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Речь идет об округах в Закарпатье, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской.

"Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащее упаковки избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны быть также присутствовали члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени. Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, на силу сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий , Потому что последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье. Полная безнадежность на скорое завершение процесса ", - указала Айвазовская.

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На общемандатном округе ЦИК обработала 99,9% протоколов. В Раду проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" , "Батькивщина" "Европейская Солидарность" , "Голос".