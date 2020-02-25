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вторник, 25 февраля 2020 22:38

В 2,5 раза возросло количество украинцев, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей

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В 2,5 раза возросло количество украинцев, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей
Становится больше украинцев, которые недовольны нынешней властью. Фото: Opentv

В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей.

Хуже предыдущей новую власть считает в два с половиной раза больше украинцев, чем это было в октябре 2019. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 13 по 17 февраля 2020.

Так, согласно исследованию, хуже предыдущей действующую властную команду назвали 19,9% респондентов. В октябре 2019 так считали 8,3% опрошенных.

Существенно сократилась доля тех, кто считает что новая власть является лучшей - с 48,2% в октябре 2019 до 29,5% в феврале 2020.

В том, что действующая власть ничем не отличается от тех, кто руководил страной раньше убеждены 39,1% опрошенных. В октябре 2019 так считали 26,6% украинцев.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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