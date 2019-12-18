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среда, 18 декабря 2019 13:07

В 20 раз: Зеленский предлагает давать меньше земли в одни руки

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В 20 раз: Зеленский предлагает давать меньше земли в одни руки
Для принятия открытия рынка земли в 2019 году в парламент осталось два дня - 19 и 20 декабря. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит профильному комитету Верховной Рады, по вопросам аграрной и земельной политики, уменьшить предельное количество земли для одного человека или компании с 200 000 гектаров до 10 000.

Об этом он заявил во время встречи с фермерами Киевской области, передает "Экономическая правда".

"С самого начала внесли 200 000 гектаров (цифра из текста законопроекта, который уже согласовали в первом чтении - Gazeta.ua) это очень много, в комитет пришла цифра 20 000, тоже много?", - спросил Зеленский.

Когда уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 000 га в с/х формируется 3/4 аграрного ВВП страны, Зеленский поддержал новую цифру.

"К 10 000 нормально? Давайте от 1 до 10 000 рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тысяч, 20 тысяч было - уберем", - сказал президент.

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17 декабря под Верховной Радой во время акций против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников. Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, двое из них госпитализированы.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.

Что предусматривает принятый законопроект:
- с первого октября 2020 году в Украине отменяют запрет на продажу земли с / х назначения
- землю смогут покупать граждане Украины, государство, общины, юридические лица (созданные по законам Украины)
- иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но должны отстранить ее в течение года
- один человек или компания (вместе со связанными лицами) сможет купить максимум 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины, максимум 8% в пределах одной области или Крыма, максимум 0,5% в пределах Украины. Речь идет именно о с / х земли.
- арендатор имеет преимущественное право на покупку земли
- граждане с правом пожизненного наследования земли государственной, коммунальной собственности и арендаторы, получившие право аренды через переоформления права на постоянное пользование, могут выкупить участки с рассрочкой до 5 лет
- до 1 января 2024 компании, конечным владельцем которых являются иностранцы / лица без гражданства, созданные не по украинским законам или другие страны - не могут купить землю с / х назначения государственной и коммунальной собственности, землю частной собственности, земли, выделенные на местах для личного с / х хозяйства, а также земельные доли.

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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