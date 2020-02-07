В "1+1 Медиа" объяснили, откуда взялись "пленки Гончарука"

Откуда взялись "пленки Гончарука". Фото: УНИАН

Журналисты проектов "1 + 1 медиа" получили записи с открытых источников, в частности, с Youtube, и для этого они не прослушивали главу правительства Алексея Гончарука.

Журналисты спецпроектов не причастны к скандальной записи премьера Алексея Гончарука на совещании, поскольку журналисты вроде бы не имеют нужных устройств, заявил руководитель департамента журналистских проектов "1+1 медиа" Максим Шиленко эфире "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Конечно, нет", - ответил Шиленко на прямой вопрос ведущей, журналисты ли записывали глав правительства. И добавил: "Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать, премьера или кого-либо, но у нас таких устройств нет. И это прекрасно понимают в СБУ".

О том, с чем могут быть связаны обыски, Шиленко отметил, что причин может быть много и он сейчас только о них догадывается.

"Я связываю это с давлением на некоторых депутатов из "Слуги народа", которые не хотят голосовать по тем или иным вопросам. Давление на них, в частности, через канал "1+1", - сказал он.

Он также добавил, что журналисты "Украинской сенсаций" уже начали собственное расследование, чтобы выяснить, кто записывал, с какой целью и какими средствами, премьера Гончарука на совещании с министрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прокомментировал обыски на 1+1

Напомним, в офисе проекта "Секретные материалы" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводился обыск сотрудниками СБУ.