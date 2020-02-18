Южанина поддержала протест ФЛП

Нардеп Нина Южанина прокомментировала проведение акции представителей малого бизнеса возле Верховной Рады

Малый бизнес в Украине нуждается в защите и поддержке со стороны государства, а команда президента Владимира Зеленского наоборот усиливает фискальное давление на ФЛПы - это недопустимо. И предпринимательство должно бороться за свое право на труд.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина на акции представителей малого бизнеса возле Верховной Рады.

"Власть должна осознавать, что именно предприниматели, которые создали для себя и своих близких людей рабочие места, а людей почти 2 миллиона, нуждаются в защите как никогда. Не нужно было применять фискальные методы работы. Должна быть воля предпринимательской деятельности. Должны предоставить самые большие права и возможности для того, чтобы эти люди продолжали работать в Украине, чтобы они пополняли бюджет и хватит говорить о том, что именно эту категорию лиц мы должны приводить в порядок и ответственность - это самые ответственные люди в Украине", - сказала парламентарий.

Также политик отметила, что активная позиция представителей бизнеса очень важна в борьбе за отмену законов, которые могут разрушить малое предпринимательство в Украине.

"Мне кажется, что впервые именно микробизнес, микропредпринимательство объединились и будут бороться за свои права и возможности работать в нашей стране.

Спасибо организаторам за то, что вы обнаружили обеспокоенность, прочитали эти законы и сейчас выступаете за их отмену. Поэтому я буду участвовать в ваших мероприятиях и отстаивать Ваши права", - добавила она.