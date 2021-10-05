Увольнение Разумкова вынесли на повестку дня

Верховная Рада вынесла на повестку дня сессии вопрос об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

За соответствующее решение проголосовали 246 парламентариев. 211 из них - представители "Слуги народа", от которой избирался Разумков.

Рассмотрение вопроса назначено на 7 октября.

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2 октября депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. 4 октября в аппарат поступили подписные листы с подписями 175 нардепов. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.